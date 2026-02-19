Al Forum UrbanLab BiodiverCity Fuda rilancia il piano Aspromonte in città della Metrocity

Salvatore Fuda, consigliere metropolitano all’ambiente, ha partecipato al Forum UrbanLab BiodiverCity per presentare il rilancio del progetto Aspromonte in città della Metrocity. Durante l’evento, ha illustrato come il piano mira a integrare maggiormente le aree verdi nel tessuto urbano, coinvolgendo iniziative di riqualificazione e tutela ambientale. La discussione si è concentrata anche sui benefici concreti per i residenti, come la creazione di nuovi spazi verdi e percorsi sostenibili. La proposta si inserisce in un’azione più ampia per migliorare la qualità della vita urbana.

Il consigliere delegato all’Ambiente: "È necessario cambiare paradigma nella gestione del dissesto idrogeologico e dell’erosione costiera" Nel suo intervento, Fuda ha richiamato l’attenzione "sulla fragilità del territorio metropolitano e sulla necessità di cambiare paradigma nella gestione del dissesto idrogeologico e dell’erosione costiera. “Non si può difendere la costa senza guardare alle fiumare, all’entroterra e ai bacini”, ha spiegato aggiungendo: “Continuare a realizzare opere sempre più rigide non è la soluzione. Ecco perché occorre invertire e lavorare sulla gestione dei sedimenti e dei corsi d’acqua”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

"No" del Consiglio comunale al piano forestale, l'opposizione: "Gioiosa Ionica tradita da Fuda e compagni"Nel consiglio comunale di Gioiosa Ionica di ieri, i consiglieri di opposizione hanno protestato contro la bocciatura del piano forestale.

Piacenza al bivio urbanistico: quattro forum pubblici per definire il futuro della città e tutelare il verde.A Piacenza, i cittadini e gli esperti si riuniscono per discutere il futuro urbano della città, causa di un progetto di rinnovamento.

