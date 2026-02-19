Al Bano escluso dagli spot di Sanremo sui grandi successi | Mi sembra incredibile

Al Bano Carrisi si smarca dopo essere stato escluso dagli spot di Sanremo sui grandi successi, come

Mi sembra incredibile". Così Al Bano Carrisi ha commentato l'assenza del brano "Felicità" dalla campagna pubblicitaria che la Rai sta facendo nelle piazze italiane per il Festival di Sanremo. Tra i grandi successi sanremesi del passato proposti negli spot, infatti,non c’è traccia dell'iconico brano di AlBano e Romina Power. Un vero e proprio "sgarbo" che si somma alle ultime mancate partecipazioni dell'artista di Cellino San Marco a Sanremo. Cosa è successo. Da settimane sui canali Rai stanno andando in onda gli spot pubblicitari del Festival di Sanremo. La campagna promozionale è passata dalle piazze dove cittadini e orchestre cantano i brani più popolari e iconici di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Al Bano cancellato da Sanremo 2026: “Mi sembra incredibile, scelta incomprensibile”Al Bano ha dichiarato di essere stato escluso da Sanremo 2026, spiegando che la decisione lo ha colpito profondamente.

Al Bano ancora contro Sanremo: «Io, re della musica, escluso da un “Conti”»Al Bano torna a criticare la partecipazione al Festival di Sanremo, esprimendo il suo disappunto per l’esclusione.

