Al Bano escluso dagli spot di Sanremo sui grandi successi | Mi sembra incredibile
Al Bano Carrisi si smarca dopo essere stato escluso dagli spot di Sanremo sui grandi successi, come
Mi sembra incredibile". Così Al Bano Carrisi ha commentato l'assenza del brano "Felicità" dalla campagna pubblicitaria che la Rai sta facendo nelle piazze italiane per il Festival di Sanremo. Tra i grandi successi sanremesi del passato proposti negli spot, infatti,non c’è traccia dell'iconico brano di AlBano e Romina Power. Un vero e proprio "sgarbo" che si somma alle ultime mancate partecipazioni dell'artista di Cellino San Marco a Sanremo. Cosa è successo. Da settimane sui canali Rai stanno andando in onda gli spot pubblicitari del Festival di Sanremo. La campagna promozionale è passata dalle piazze dove cittadini e orchestre cantano i brani più popolari e iconici di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Al Bano cancellato da Sanremo 2026: “Mi sembra incredibile, scelta incomprensibile”Al Bano ha dichiarato di essere stato escluso da Sanremo 2026, spiegando che la decisione lo ha colpito profondamente.
Al Bano ancora contro Sanremo: «Io, re della musica, escluso da un “Conti”»Al Bano torna a criticare la partecipazione al Festival di Sanremo, esprimendo il suo disappunto per l’esclusione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino per l'esclusione da Sanremo, si complica la vita col mare calmo; Conti replica ad Al Bano, che lo ha definito scorretto: Grande artista, ma il brano non era giusto per Sanremo; Sanremo, Al Bano escluso anche dagli spot con i grandi successi: Mi sembra incredibile; Al Bano cancellato da Sanremo 2026: Mi sembra incredibile, scelta incomprensibile.
Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino per l'esclusione da Sanremo, si complica la vita col mare calmoAl Bano polemico con Carlo Conti cita Schettino: Sanremo è come una nave e tutto dipende sempre dal comandante ... virgilio.it
Sanremo, Al Bano escluso anche dagli spot con i grandi successi: «Mi sembra incredibile»Se hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it
Al Bano escluso da Sanremo 2026: “Una scelta che non riesco a capire” Al Bano esprime tutta la sua amarezza per la decisione di non includere i suoi brani negli spot del Festival di Sanremo 2026, nonostante il suo legame storico con la kermesse. L’artista facebook
Sanremo, Al Bano escluso anche dagli spot con i grandi successi: «Mi sembra incredibile» x.com