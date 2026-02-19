Al Bano ha dichiarato di essere stato escluso da Sanremo 2026, spiegando che la decisione lo ha colpito profondamente. La sua lunga carriera nel Festival, iniziata decenni fa, si interrompe quest’anno senza motivo apparente. L’artista si dice sorpreso e deluso, sottolineando di aver sempre sostenuto l’evento e di aver partecipato molte volte con grande entusiasmo. La sua assenza a questa edizione lascia molti fan senza parole, mentre il festival si prepara a partire senza di lui.

C’è tanta amarezza nelle parole di Al Bano: il suo legame con il Festival di Sanremo dura da praticamente sempre. Eppure, nonostante sia uno degli artisti più famosi al mondo, non c’è spazio a Sanremo 2026 per lui, neppure negli spot con i grandi successi che hanno fatto la storia del Festival. La decisione lo ha lasciato incredulo, considerando le decine di partecipazioni e i successi che poi sono entrati nella memoria collettiva. Al Bano cancellato da Sanremo 2026: la reazione. Si è sentito tradito ben due volte, e ora anche la scelta di cancellare i suoi brani dagli spot di Sanremo con i grandi successi: la reazione di Al Bano è incontenibile, una scelta incomprensibile che fatica ad accettare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano cancellato da Sanremo 2026: “Mi sembra incredibile, scelta incomprensibile”

