Aiuti economici per 89 persone | Azioni mirate

Un intervento mirato ha permesso di erogare aiuti economici a 89 persone in difficoltà. Queste persone stanno ricevendo in questi giorni i fondi destinati a migliorare le loro condizioni di vita, dopo aver presentato le richieste e superato le verifiche necessarie. Tra i beneficiari ci sono famiglie con figli e persone senza lavoro che affrontano problemi di bilancio. Le somme vengono consegnate direttamente sui loro conti correnti. Le autorità continuano a monitorare la distribuzione per garantire che gli aiuti arrivino a chi ne ha più bisogno.

Sono 89 i beneficiari che in questi giorni riceveranno il pagamento del contributo economico per il superamento di situazioni di disagio economico e sociale. Si tratta di due misure dell' Ambito Territoriale Sociale XXII destinate, per l'anno 2025, a interventi a favore della famiglia. "Siamo convinti – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – della necessità di investire sulla coesione sociale. L'Ambito Territoriale, di cui il Comune di Ascoli è capofila, porta avanti un grande lavoro in questo senso, con azioni mirate e incisive che mirano a ridurre le differenze e aiutare chi ha bisogno".