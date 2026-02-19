Aiava e il ritiro | Da piccola mi dicevano ' scimmia' Io mai parte di questo sport perché nera

Aiava ha raccontato di aver subito insulti razzisti e insulti sul suo aspetto, in seguito alle critiche sui social. La 25enne australiana ha spiegato che da bambina le dicevano “scimmia” e che, crescendo, ha sentito commenti offensivi come “grassa” o “uomo”. Questi episodi l’hanno portata a sentirsi esclusa dal mondo dello sport, perché nera e con un’immagine diversa. La giovane atleta ha deciso di parlare apertamente di queste esperienze, evidenziando come il razzismo possa ancora influenzare le persone. La sua testimonianza riguarda anche la discriminazione online.