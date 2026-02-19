Aiava e il ritiro | Da piccola mi dicevano ' scimmia' Io mai parte di questo sport perché nera
Aiava ha raccontato di aver subito insulti razzisti e insulti sul suo aspetto, in seguito alle critiche sui social. La 25enne australiana ha spiegato che da bambina le dicevano “scimmia” e che, crescendo, ha sentito commenti offensivi come “grassa” o “uomo”. Questi episodi l’hanno portata a sentirsi esclusa dal mondo dello sport, perché nera e con un’immagine diversa. La giovane atleta ha deciso di parlare apertamente di queste esperienze, evidenziando come il razzismo possa ancora influenzare le persone. La sua testimonianza riguarda anche la discriminazione online.
Destanee Aiava non ha ancora smesso di raccontare la sua storia. Nel giorno di San Valentino, la 25enne australiana ha pubblicato sui social una lunga lettera per annunciare il ritiro dal tennis. Parole forti, che hanno colpito per la loro durezza: il tennis è stato descritto come un “fidanzato tossico”, mentre la cultura che lo circonda è stata definita “misogina, razzista e omofoba”. Ora Aiava, attuale numero 230 del mondo e all’ultima stagione della sua carriera, ha scelto di approfondire quelle dichiarazioni in un’intervista rilasciata a Clay, raccontando episodi concreti vissuti nei tornei e nel circuito che l’hanno spinta a una decisione così drastica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
