Agguato al supermarket Strappa il bimbo alla madre | Questo non è tuo figlio
Un tentativo di rapimento di un bambino si è verificato al supermercato di Caivano, Napoli, quando un uomo ha strappato il bambino alla madre dicendo:
CAIVANO (Napoli) Un altro tentato rapimento di un bambino in un supermercato. Anche questa volta sventato sul nascere. E pure nell’occasione con protagonista chi con la famiglia non aveva mai avuto a che fare prima. Dopo l’episodio di stabato Bergamo, stavolta succede a Caivano in provincia di Napoli. La titolare del supermarket ha chiamato i carabinieri e dato l’allarme. LE TELECAMERE. I carabinieri rivedono le immagini del sistema di sorveglianza e notano prima la scena che si svolge davanti alla cassa: due donne con i loro figli di 5 e 8 anni hanno appena pagato la cassiera e stanno per uscire quando sulla soglia si avvicina un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese visibilmente ubriaco che urla a una di loro: "Questo non è tuo figlio, dammelo!", indicando il bimbo di 5 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Napoli, tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo», arrestato un 45enneUn uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino di cinque anni al supermercato di Napoli, urlando “Questo non è tuo figlio, dammelo!” mentre cercava di portarlo via.
"Questo non è figlio tuo, dammelo!". Cerca di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato un 45enne a CaivanoUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, in provincia di Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Agguato al supermarket. Strappa il bimbo alla madre: Questo non è tuo figlio.
Agguato al supermarket. Strappa il bimbo alla madre: Questo non è tuo figlioUn 45enne segue una donna all’uscita di un negozio di Caivano. Messo in fuga dalla cassiera, l’aggressore viene arrestato poco lontano. quotidiano.net
Squalo Wobbegong nel suo tipico comportamento di predazione d’agguato. Appoggiato sul corallo, sfrutta la sua colorazione e le frange cutanee per integrarsi completamente col fondale corallino. Rimane immobile anche a lungo, diventando parte del reef, fi facebook