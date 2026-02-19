Un tentativo di rapimento di un bambino si è verificato al supermercato di Caivano, Napoli, quando un uomo ha strappato il bambino alla madre dicendo:

CAIVANO (Napoli) Un altro tentato rapimento di un bambino in un supermercato. Anche questa volta sventato sul nascere. E pure nell’occasione con protagonista chi con la famiglia non aveva mai avuto a che fare prima. Dopo l’episodio di stabato Bergamo, stavolta succede a Caivano in provincia di Napoli. La titolare del supermarket ha chiamato i carabinieri e dato l’allarme. LE TELECAMERE. I carabinieri rivedono le immagini del sistema di sorveglianza e notano prima la scena che si svolge davanti alla cassa: due donne con i loro figli di 5 e 8 anni hanno appena pagato la cassiera e stanno per uscire quando sulla soglia si avvicina un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese visibilmente ubriaco che urla a una di loro: "Questo non è tuo figlio, dammelo!", indicando il bimbo di 5 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agguato al supermarket. Strappa il bimbo alla madre: "Questo non è tuo figlio"

Napoli, tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo», arrestato un 45enneUn uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino di cinque anni al supermercato di Napoli, urlando “Questo non è tuo figlio, dammelo!” mentre cercava di portarlo via.

"Questo non è figlio tuo, dammelo!". Cerca di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato un 45enne a CaivanoUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, in provincia di Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.