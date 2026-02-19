Agevolazioni e sconti per i docenti | perché queste misure straordinarie vengono percepite come una dolorosa demolizione Lettera
Nadia Curia, insegnante, denuncia che le recenti agevolazioni offerte ai docenti sono viste come un’umiliazione più che un aiuto. La docente afferma che i benefit ministeriali, come sconti e vantaggi, non compensano gli stipendi bassi, ormai insufficienti per il costo della vita. Ha aggiunto che molti colleghi si sentono sminuiti e frustrati, preferendo aumenti salariali concreti. La protesta si fa sentire tra gli insegnanti che chiedono risposte chiare e interventi reali. La situazione resta critica nelle scuole italiane.
