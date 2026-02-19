Affari Tuoi la serata stregata di Benedetta e Maurizio | una partita di segni
Affari Tuoi: Una Partita di Emozioni, Ricordi e un “Divorzio” in Diretta. Una serata di “Affari Tuoi” si è trasformata in un racconto di speranze, rimpianti e un pizzico di ironia per Benedetta e Maurizio, una coppia del Molise. La puntata, andata in onda il 18 febbraio 2026, ha visto i due concorrenti sfiorare una vincita di 200.000 euro, per poi concludere la partita con un premio finale di soli 500 euro a causa di un fraintendimento cruciale. La loro esperienza ha acceso un dibattito sulle dinamiche emotive del gioco e sulla capacità di prendere decisioni sotto pressione. L’Entusiasmo Iniziale e le Prime Scelte.🔗 Leggi su Ameve.eu
Molise a un passo dal premio: cambio pacco fatale ad “Affari Tuoi”, Benedetta e Maurizio tornano a mani vuote.Benedetta e Maurizio sono tornati a mani vuote da “Affari Tuoi” dopo un cambio pacco fatale.
Ad Affari Tuoi Benedetta sbaglia tutto, lascia la partita al marito ma anche lui fallisce: “Chiederò il divorzio”Benedetta, concorrente di Affari Tuoi, ha commesso numerosi errori durante la sua puntata, causando il fallimento della sua strategia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
«Se non vinco, chiedo il divorzio! » ha scherzato Benedetta durante la puntata di “Affari Tuoi” andata in onda il 18 febbraio 2026. Originaria del Molise e sostenuta dal suo compaesano Herbert Ballerina, Benedetta si è subito fatta notare per la sua energia e il facebook