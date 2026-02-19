Nella puntata di questa notte di Dynamite, Adam Page si trova di fronte a una sfida decisiva a Revolution, rischiando di perdere il diritto di competere di nuovo per il titolo mondiale. La sua situazione ricorda quella di Cody Rhodes nel 2019, quando annunciò che in caso di sconfitta contro Chris Jericho a Full Gear, non avrebbe più potuto lottare per il titolo massimo. Ora, l’atleta della AEW si trova sotto pressione, con una sconfitta che potrebbe segnare la fine della sua possibilità di ambizione per il massimo traguardo della federazione.

Corsi e ricorsi storici made in AEW. Accenni filosofici a parte, la puntata di Dynamite di questa notte ci ha riportato indietro con le lancette all’autunno 2019, quando Cody Rhodes, agli albori della federazione, decise di alzare l’asticella per il suo match contro Chris Jericho per il titolo mondiale a Full Gear e dichiarò che in caso di sconfitta non avrebbe più potuto lottare per il titolo mondiale. Rhodes perse il match e rispettò quella decisione fino all’ultimo. Questa notte qualcosa di simile è accaduto, un’identica decisione presa da Adam Page in vista del match di Revolution contro MJF che farà sicuramente discutere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Adam Page come Cody Rhodes, in caso di sconfitta a Revolution mai più match per il titolo mondiale

