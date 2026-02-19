Addio allo storico fondatore delle Officine Meccaniche Serafini Ci ha insegnato a lavorare con umanità

Paolo Serafini, fondatore delle Officine Meccaniche Serafini, è morto a 78 anni dopo una lunga malattia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo industriale di Rimini e Villa Verucchio, dove ha guidato l’azienda per decenni. Serafini ha sempre promosso un approccio umano nel lavoro, insegnando ai collaboratori a mantenere rispetto e dedizione. La sua passione per l’artigianato e la crescita della sua impresa hanno segnato un’epoca nel settore metalmeccanico locale. La comunità si prepara a ricordarlo con affetto e gratitudine.

Ha dedicato la propria vita al lavoro e alla famiglia, contribuendo nel tempo allo sviluppo del settore metalmeccanico della Valmarecchia Rimini e Villa Verucchio in lutto. Si è spento all'età di 78 anni, dopo una lunga malattia, Paolo Serafini, imprenditore riminese che ha dedicato la propria vita al lavoro e alla famiglia, contribuendo nel tempo allo sviluppo del settore metalmeccanico della Valmarecchia. Negli ultimi mesi aveva scoperto il ritorno di un tumore ai polmoni, che aveva già affrontato e superato in passato. Proveniente da una famiglia di origini modeste, iniziò presto a lavorare, senza però rinunciare alla formazione: conseguì il diploma frequentando le scuole serali mentre era già inserito nel mondo del lavoro.