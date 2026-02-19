Addio all’attore Tom Noonan fu il killer in ‘Manhunter’ di Michael Mann

Tom Noonan, attore americano dal fisico imponente e dallo sguardo magnetico, è morto lasciando un segno profondo nel cinema e nella televisione contemporanea. Aveva 74 anni. Interprete di rara intensità, ha costruito una carriera lontana dai riflettori più abbaglianti, ma centrale in molti titoli diventati di culto. Non solo il serial killer di Manhunter. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo del serial killer Francis Dolarhyde in ‘ Manhunter’ di Michael Mann. Era il 1986 e Noonan diede vita a un anti eroe fragile e terrificante, lontano dagli stereotipi del mostro cinematografico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

è morto il 14 febbraio a 74 anni a causa di complicazioni legate a una lunga malattia.

