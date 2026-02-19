Addio a Tom Noonan attore di ‘Manhunter’ e ‘X-Files’

Tom Noonan, attore noto per i ruoli inquietanti, è morto all’età di 74 anni. La causa della sua scomparsa non è ancora stata comunicata, ma la notizia ha colpito fan e colleghi. Noonan aveva interpretato personaggi memorabili in film come 'Manhunter' e 'Heat', distinguendosi per il volto intenso e la presenza scenica forte. La sua carriera, iniziata negli anni Settanta, include anche lavori come sceneggiatore e regista. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del cinema e della tv. La famiglia ha confermato la notizia senza fornire ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – È morto all'età di 74 anni Tom Noonan, attore, sceneggiatore e regista statunitense dal volto inconfondibile, diventato celebre per i suoi ruoli inquietanti in 'Manhunter – Frammenti di un omicidio', 'The Monster Squad – Scuola di mostri' e 'Heat – La sfida'. Noonan si è spento sabato 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. A darne notizia è stato il regista Fred Dekker, che lo diresse in 'Scuola di mostri' (1987), dove l'attore interpretava la creatura di Frankenstein. In un messaggio pubblicato su Facebook, Dekker ha ricordato l'amico e collaboratore con parole cariche di affetto: "È con grande tristezza che condivido la scomparsa di Tom Noonan.

