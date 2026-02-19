Addio a Denis Mencarelli Colonna del tifo rossoblù

Denis Mencarelli, noto sostenitore del Bologna, è morto improvvisamente nella sua casa. La causa sembra essere un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Mencarelli era molto conosciuto tra i tifosi per il suo impegno nel gruppo ultras rossoblù e la passione per la squadra. La notizia ha sconvolto l’ambiente sportivo e il mondo del tifo locale. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo aveva conosciuto e seguito negli anni. La comunità sportiva si prepara a ricordarlo con un momento di raccoglimento.

La galassia del tifo rossoblu è in lutto per la morte improvvisa di Denis Mencarelli, storico ultras del Bologna, trovato morto ieri mattina nella sua abitazione. A recarsi sul posto è stato un collega, preoccupato nel momento in cui Mencarelli – da tutti conosciuto come 'Mime' – non si era presentato al lavoro. Un ritardo inspiegabile, considerando che Mencarelli era solitamente puntualissimo. Ad aprire la porta è stata la padrona di casa: fatale a Mencarelli è stato probabilmente un malore. L'uomo viveva da solo, pur essendo circondato da un vasto gruppo di amici, legati in particolare al mondo del tifo rossoblu, che lo vedeva regolarmente tra i protagonisti della curva.