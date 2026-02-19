Ad Atessa è ancora Carnevale | sfilata di carri e maschere nel centro storico

Ad Atessa, il Carnevale continua con una grande sfilata di carri allegorici e maschere nel centro storico. La festa ha attirato molti cittadini, che hanno assistito a spettacoli colorati e divertenti. I gruppi di bambini e adulti hanno partecipato creando carri decorati con fiori, carta pesta e luci vibranti. La piazza principale si è trasformata in un carnevale vivace, pieno di musica e risate. La manifestazione si è conclusa con un grande corteo, lasciando tutti con il sorriso sulle labbra.

Ad Atessa due appuntamenti per vivere la magia del Carnevale 2026. Il primo evento, dedicato interamente ai bambini, è stato organizzato lo scorso Martedì Grasso, 17 febbraio dall’ 🔗 Leggi su Chietitoday.it FOTO/ Sfilata di carri e maschere in centro storico, Petito: “Per noi un nuovo inizio”Il Carnevale è tornato a Benevento, portando carri colorati e maschere lungo il centro storico. Sfilata di carnevale, lunedì è il gran giorno dei carri in centro storicoUdine si appresta a vivere il suo carnevale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atessa esclusa dai comuni montani? 'A rischio bilancio, servizi e qualità della vita'; Numerosi incidenti e rischio di infortuni durante il lavoro: scatta la protesta alla Stellantis di Atessa; Legge Calderoli e montagna, Monaco: Serve chiarezza, coraggio e coerenza; Honda SH125i e SH150i 2026: nuovo design, TFT 4,2, RoadSync e materiali sostenibili – 25 anni di successo. Stellantis, a Cassino produzione ancora a singhiozzo: annunciato un nuovo stop. Ma ad Atessa torna il terzo turnoLo stabilimento Stellantis di Cassino continua a vivere una fase di profonda crisi con la produzione che procede a intermittenza. Dopo il rientro in fabbrica nell’ultima settimana di gennaio, con ... milanofinanza.it Veicoli personalizzati, ad Atessa Stellantis punta su Custom FitStellantis Pro One, la divisione che si occupa dei veicoli commerciali, nello stabilimento di Atessa (Chieti) punta sempre di più su Custom Fit, dinamico servizio di conversione e personalizzazione ... ansa.it Domani e sabato appuntamento con il Carnevale atessano! facebook