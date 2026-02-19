Ad Affari Tuoi l'audacia di Cristina che rifiuta ogni offerta | Pochi soldi voglio giocare ma perde tutto

Cristina, concorrente di Affari Tuoi, ha deciso di rifiutare tutte le offerte del gioco, dichiarando:

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 19 febbraio, la partita di Cristina dalle Marche insieme alla sorella Marzia. Dopo aver rifiutato tutte le offerte, perde tutto nel finale e va alla Regione Fortunata: torna a casa a mani vuote.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sara ad Affari Tuoi rifiuta l’assegno finale e perde tutto, De Martino la provoca: “Avevi detto zero rimorsi”Sara, protagonista di Affari Tuoi, ha deciso di rifiutare l’assegno finale da 60mila euro e ha perso tutto, anche i soldi già vinti, dopo aver respinto tutte le offerte.

Melania ad Affari Tuoi: “Sono venuta qui per portare dei soldi a casa”, ma perde tutto sul finaleMelania, concorrente toscana di Affari Tuoi, aveva un obiettivo chiaro: portare a casa dei soldi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.