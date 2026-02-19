Ad Affari Tuoi l'audacia di Cristina che rifiuta ogni offerta | Pochi soldi voglio giocare ma perde tutto
Cristina, concorrente di Affari Tuoi, ha deciso di rifiutare tutte le offerte del gioco, dichiarando:
Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 19 febbraio, la partita di Cristina dalle Marche insieme alla sorella Marzia. Dopo aver rifiutato tutte le offerte, perde tutto nel finale e va alla Regione Fortunata: torna a casa a mani vuote.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sara ad Affari Tuoi rifiuta l’assegno finale e perde tutto, De Martino la provoca: “Avevi detto zero rimorsi”Sara, protagonista di Affari Tuoi, ha deciso di rifiutare l’assegno finale da 60mila euro e ha perso tutto, anche i soldi già vinti, dopo aver respinto tutte le offerte.
Melania ad Affari Tuoi: “Sono venuta qui per portare dei soldi a casa”, ma perde tutto sul finaleMelania, concorrente toscana di Affari Tuoi, aveva un obiettivo chiaro: portare a casa dei soldi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino sposa in diretta i torinesi Marco e Giulia: nel loro pacco c'erano 250 mila euro; Affari tuoi, la maxi offerta fa sbottare De Martino: Vado via. Poi il rifiuto e il trionfo: Così si gioca; Affari Tuoi, Stefano De Martino celebra il matrimonio di Marco e Giulia: quanto hanno vinto i due sposi; Affari Tuoi, la clamorosa scelta di Elisa: quanto ha vinto al gioco dei pacchi.
Affari Tuoi, partita disastrosa per Benedetta. Gioca il marito e perde: Chiedo il divorzioBenedetta gioca una partita sfortunata ad Affari Tuoi e perde anche alla Regione Fortunata: il risultato della puntata del 18 febbraio ... dilei.it
Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Cristina delle Marche vede i 100mila e alla fine…Affari Tuoi stasera 19 febbraio, quanto ha vinto Cristina delle Marche? Nuovo appuntamento su Rai1 con Affari Tuoi di Stefano De Martino, il game show del ... televisionando.it
"Chiederò il divorzio" Affari Tuoi, Benedetta scoppia in lacrime: cos'è successo nell'ultima puntata >> https://buff.ly/RLj3sj2 facebook