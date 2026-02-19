Achille Lauro presenta Fondazione Madre | un progetto per i giovani in difficoltà con un sogno che diventa realtà

Achille Lauro ha annunciato la creazione di Fondazione Madre, dopo aver visto tanti giovani in difficoltà in ospedale e nelle carceri. La causa principale è stata la sua esperienza personale con alcuni giovani che ha incontrato durante i suoi viaggi. La fondazione mira a offrire supporto concreto a chi vive situazioni di disagio, coinvolgendo anche artisti e volontari. Lauro spera di portare il progetto a Sanremo nel 2026, portando attenzione su queste realtà spesso invisibili. La presentazione ufficiale si è tenuta questa settimana a Roma.

Caso Tortora, Augias ammette: "Anch'io ebbi un dubbio". Gaia Tortora: "Non deve vergognarsi" Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: "Ha tradito Paolo Bonolis". Le rivelazioni choc nell'autobiografia Il cantautore parla della sua missione di aiutare ragazzi e ragazze, in ospedale e nelle carceri, e del suo desiderio di portare la fondazione a Sanremo 2026.