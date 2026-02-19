Acerbi beffato Bastoni in ritardo Akanji colpevole | Inter abbiamo un problema in difesa

Chiara, la partita dell’Inter ha messo in luce le difficoltà difensive della squadra, a causa delle prestazioni di Acerbi, Bastoni e Akanji. Acerbi si è mostrato sicuro contro avversari fisici come Haaland, ma ha sofferto con attaccanti più mobili. Bastoni, invece, è arrivato in ritardo su alcuni palloni chiave, mentre Akanji si è trovato spesso in difficoltà, colpevole di alcune disattenzioni. La difesa nerazzurra si trova ora a dover risolvere questi problemi per migliorare le prossime partite.

I vecchi fantasmi indossano sciarpe, cappelli, calzamaglie e guanti, imbacuccati pure loro da capo a piedi per proteggersi dal freddo, ma comunque presenti per tormentare ancora la nuova Inter, colpita al gelo da tre saette di ghiaccio scagliate dalla favola Bodo. La chiave di volta della sconfitta è stata la difesa traballante, infilata due volte su tre per vie centrali. Zoom sui gol. Il primo è stato un concorso di colpe con Mkhitaryan: Acerbi beffato in uscita e Bastoni in ritardo in marcatura. Nel terzo Fet ha sorpreso la retroguardia con uno scavetto che ha mandato in tilt le marcature. Chivu ha pagato errori individuali e di reparto.