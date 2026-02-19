Accuse di genocidio in diretta tv Israele chiede la sospensione del commentatore

Israele ha denunciato in diretta tv un commentatore che ha criticato un atleta israeliano di bob, accusandolo di aver usato parole offensive. La causa è la dichiarazione ritenuta provocatoria e insensibile durante la trasmissione dei Giochi invernali di Milano-Cortina. I responsabili sportivi israeliani hanno chiesto alla rete svizzera di sospendere immediatamente il commentatore e hanno richiesto un’indagine per verificare il suo comportamento. La richiesta mira a evitare ulteriori incidenti durante le competizioni e tutelare l’immagine del paese. La decisione finale spetta ora agli organizzatori.

I dirigenti olimpici israeliani hanno presentato ufficialmente un reclamo a un'emittente svizzera e hanno chiesto un'indagine per stabilire se un commentatore debba continuare a lavorare ai Giochi invernali di Milano-Cortina dopo aver criticato un atleta israeliano di bob. Il commentatore ha accusato Adam Edelman di sostenere il "genocidio a Gaza" e ha fatto riferimento alle dichiarazioni pubbliche di Edelman sui social media. L'emittente RTS ha rimosso la registrazione della gara a due dal suo sito web, ma ha difeso il suo dipendente. RTS è la filiale francofona della Radiotelevisione svizzera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

