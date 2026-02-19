Accedere ai fondi nasce un sito per le aziende
Un sito per poter scoprire e accedere ai fondi messi a disposizione dai vari enti. E’ quello realizzato da Cora Bonazza denominato " FondiCheck che nasce da una consapevolezza - dice la consulente patrimoniale - e dalla frase di un professore alla Venice University "Ca’ Foscari, che mi colpì profondamente: "la maggior parte dei fondi disponibili torna indietro inutilizzata. In un territorio che deve crescere questo non dovrebbe succedere." Se i fondi tornano indietro significa che esistono risorse che potrebbero sostenere imprese, giovani e cittadini, ma che non vengono intercettate. "Non perché non siano utili - prosegue - ma spesso non conosciute, comprese o comunicate nel modo giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dalla Regione 5,2 milioni ai vigneti lombardi: i requisiti per accedere ai fondi per rafforzare i prodotti Dop e IgpLa Regione ha deciso di destinare 5,2 milioni di euro ai vigneti lombardi, a causa della necessità di sostenere la qualità e la competitività dei prodotti Dop e Igp.
Incentivi alla cultura, la Regione spiega come accedere ai fondiLa Regione Friuli Venezia Giulia fornisce informazioni chiare e precise sugli incentivi disponibili per il settore culturale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
