Un sito per poter scoprire e accedere ai fondi messi a disposizione dai vari enti. E’ quello realizzato da Cora Bonazza denominato " FondiCheck che nasce da una consapevolezza - dice la consulente patrimoniale - e dalla frase di un professore alla Venice University "Ca’ Foscari, che mi colpì profondamente: "la maggior parte dei fondi disponibili torna indietro inutilizzata. In un territorio che deve crescere questo non dovrebbe succedere." Se i fondi tornano indietro significa che esistono risorse che potrebbero sostenere imprese, giovani e cittadini, ma che non vengono intercettate. "Non perché non siano utili - prosegue - ma spesso non conosciute, comprese o comunicate nel modo giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accedere ai fondi, nasce un sito per le aziende

