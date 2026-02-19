Tommaso Pobega ha firmato con il Bologna, lasciando l’AC Milan dopo una trattativa durata settimane. La cessione definitiva permette ai rossoneri di ottenere un indennizzo economico, che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Pobega, 24 anni, torna in Emilia dopo un prestito di un anno, portando con sé esperienza e freschezza. La decisione si inserisce nel piano di rafforzamento del Bologna, che punta a migliorare la sua posizione in classifica. Pobega si prepara a indossare la nuova maglia già nelle prossime partite.

"> Tommaso Pobega è ufficialmente un giocatore del Bologna. BOLOGNA, ITALIA – In una svolta significativa per il Bologna FC, il club ha annunciato che Tommaso Pobega è passato formalmente a titolo definitivo dall’AC Milan. Questa transazione arriva dopo che il Bologna ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Torino, un momento che ha trovato una risonanza particolare nei cuori dei tifosi rossoblu. Un trasferimento atteso. Secondo varie fonti italiane, tra cui il noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Bologna ora possiede completamente il cartellino del centrocampista italiano, che ha soddisfatto i requisiti per convertire il suo prestito in un trasferimento permanente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - AC Milan incassa dalla cessione definitiva di Pobega al Bologna.

Bologna-Pobega, ufficiale il riscatto: 7 milioni al Milan e contratto fino al 2028Il Bologna ha deciso di riscattare Tommaso Pobega dal Milan, pagando 7 milioni di euro.

Milan, Pobega passa al Bologna a titolo definitivo: le cifre dell’operazioneTommaso Pobega lascia il Milan e si trasferisce al Bologna con un accordo a titolo definitivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.