Abruzzo allerta per venti forti e mareggiate | avviso della Protezione civile
Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un allerta per l’Abruzzo a causa di venti intensi e mareggiate. La causa principale sono le perturbazioni che hanno portato raffiche di vento fino a 80 kmh, colpendo soprattutto le zone costiere. Le previsioni indicano che i venti meridionali si intensificheranno già dal mattino di oggi, con una rotazione verso ovest prevista nel pomeriggio. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle possibili criticità lungo la costa e nelle aree esposte.
Avviso di condizioni meteorologiche avverse per l’Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha comunicato che dal mattino di oggi, giovedì 19 febbraio, e per le successive 12-18 ore sono previsti venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali. Le raffiche interesseranno anche l’Abruzzo, con possibili burrasche sui settori costieri esposti e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Venti forti su Napoli e temporali, nuova allerta meteo della Protezione civileLa Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la Campania, a causa di venti intensi che stanno colpendo Napoli e di temporali che si stanno sviluppando nel sud della regione.
Venti forti in arrivo su Napoli e Campania: nuova allerta meteo della Protezione civileLa Protezione civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per venti forti, valido dalle 20 di oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 14 di giovedì 8 gennaio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Confermata l'allerta meteo in Abruzzo per il fine settimana di San Valentino: piogge e forte vento, le previsioni; Nuova allerta meteo sull'Abruzzo per l'intera giornata di domenica: pioggia e vento; Nuova allerta meteo sull'Abruzzo per l'intera giornata di domenica: pioggia e vento; In arrivo la tempesta Pedro, piogge diffuse e abbondanti nevicate sulle Alpi.
Vento forte e mareggiate in Abruzzo, l'allerta meteo della protezione civileLa protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'allerta riguarda anche l'Abruzzo e la provincia di Pescara, dove sono previsti venti forti e mareggiate. ilpescara.it
Allerta Meteo della Protezione Civile, emesso un Avviso per Piogge, Venti forti e Neve. Le Regioni a rischioSulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inte ... ilmeteo.it
Nuova allerta maltempo. In arrivo la tempesta Pedro, piogge diffuse e abbondanti nevicate sulle Alpi. Oggi allerta gialla in 9 regioni: Abruzzo,Calabria,Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia, Lazio,Lombardia,Molise, Toscana e Umbria.Allerta arancione per ven x.com
In arrivo neve al Nord, venti fino a tempesta e forti mareggiate su gran parte del Paese. Allerta GIALLA, giovedì 19 febbraio, in 9 regioni: Umbria e parte di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Leg facebook