Abruzzo allerta per venti forti e mareggiate | avviso della Protezione civile

19 feb 2026

Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un allerta per l’Abruzzo a causa di venti intensi e mareggiate. La causa principale sono le perturbazioni che hanno portato raffiche di vento fino a 80 kmh, colpendo soprattutto le zone costiere. Le previsioni indicano che i venti meridionali si intensificheranno già dal mattino di oggi, con una rotazione verso ovest prevista nel pomeriggio. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle possibili criticità lungo la costa e nelle aree esposte.

Avviso di condizioni meteorologiche avverse per l'Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha comunicato che dal mattino di oggi, giovedì 19 febbraio, e per le successive 12-18 ore sono previsti venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali. Le raffiche interesseranno anche l'Abruzzo, con possibili burrasche sui settori costieri esposti e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica.

