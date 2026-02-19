Abbandonata davanti all' ospedale | muore giovane donna

Una donna cinese di circa 30 anni è morta davanti all’ospedale Santo Stefano di Prato all’alba di ieri, dopo essere stata trovata in condizioni critiche. La causa del decesso sarebbe legata a un malore improvviso, che ha colpito la donna mentre si trovava nei pressi dell’ospedale. Fonti riferiscono che alcune persone non identificate l’hanno portata d’urgenza al pronto soccorso, senza riuscire a salvarla. La polizia sta indagando sulle circostanze di questa vicenda, che ha suscitato molta curiosità tra i residenti.

Sul caso sta indagando la procura di Prato, partendo dall'identificazione della giovane deceduta (che non aveva a quanto pare documenti d'identità con sé). Il personale sanitario ha tentato senza successo di rianimare la donna, che secondo le prime informazioni presentava sintomi compatibili con un'overdose da sostanze stupefacenti. La salma è stata trasferita a Pistoia per l'autopsia, che dovrà chiarire cause e orario della morte. Date le sue condizioni però, non c'è stato a quanto pare nulla da fare. Ad un primo esame esterno, il corpo della giovane non presenterebbe ferite evidenti.