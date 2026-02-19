A12 | Agguato tifosi TAR conferma i 3 anni di Daspo per i conducenti dei minivan coinvolti

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato i tre anni di Daspo per i conducenti dei minivan coinvolti nell’aggressione sulla A12. La vicenda risale allo scorso anno, quando due veicoli hanno facilitato il parapiglia tra tifosi di Lucca e Perugia vicino all’autogrill Versilia Est. Le autorità avevano già deciso di applicare questa sanzione, e ora la sentenza conferma la decisione. I conducenti restano banditi dagli eventi sportivi e dalle aree adiacenti per il periodo stabilito. La questione si chiude con questa decisione giudiziaria.

Autostrada del Terrore: Tre Anni di Daspo per i Conducenti Coinvolti nell'Agguato sulla A12. La giustizia ha confermato la condanna per i conducenti dei due minivan che hanno agevolato lo scontro tra tifosi di Lucca e Perugia lo scorso anno sull'autostrada A12, nei pressi dell'autogrill Versilia Est. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto i ricorsi, confermando i provvedimenti di Daspo di tre anni emessi dalla Questura di Lucca. La sentenza, pubblicata il 16 febbraio 2026, sottolinea come la loro azione sia stata determinante nel creare le condizioni per un'imboscata che ha messo a rischio la sicurezza degli automobilisti.