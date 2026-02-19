A Washington si è svolta la prima riunione del Board of Peace, una novità che ha attirato molta attenzione. Donald Trump ha definito l’evento “il più importante e prestigioso”, sottolineando l’importanza del momento. Durante l’incontro, ha fatto riferimento anche ai recenti sviluppi economici negli Stati Uniti, evidenziando come la pace possa influenzare positivamente il mercato. La riunione si è tenuta in un clima di grande attesa, con rappresentanti di vari settori pronti a discutere strategie di stabilità globale. La discussione proseguirà nelle prossime settimane.

«Credo non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso». Donald Trump ha aperto così la prima riunione del Board of Peace a Washington, dopo aver fatto alcuni accenni all’economia americana. «Quello che stiamo facendo è molto semplice, pace. Si chiama Consiglio della Pace, e si basa su una parola facile da dire ma difficile da produrre. Noi la realizzeremo. Stiamo facendo un ottimo lavoro e alcuni dei leader che sono con noi mi hanno aiutato molto già in questo primo anno», ha aggiunto. Al Board aderiscono una ventina di Paesi e poi ci sono i Paesi osservatori, tra cui l’Italia che è rappresentata dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - A Washington la prima riunione del Board of Peace

