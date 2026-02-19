A tutte le pattuglie auto sospetta in fuga viene intercettato a Giove con soldi e gioielli
Un'auto sospetta, una Opel Mokka, è stata intercettata a Giove, dopo essere stata segnalata come possibile veicolo coinvolto in truffe agli anziani in Liguria. La fuga del veicolo, proveniente dalla provincia di Savona, ha attirato l’attenzione delle pattuglie, che si sono messe subito all’inseguimento. A bordo, gli agenti hanno trovato soldi e gioielli, probabilmente riconducibili a un’attività illecita. La scena si è svolta davanti agli occhi dei residenti, che hanno assistito all’intervento delle forze dell’ordine.
L'allarme nella provincia di Savona, il controllo della polizia stradale di Orvieto lungo l'Autosole e le indagini che ora si estendono anche al Padovano: la ricostruzione L'allerta diramata via radio parlava di una Opel Mokka sospetta, già segnalata in provincia di Savona – nel territorio della Liguria – perché probabilmente utilizzata per mettere a segno truffe agli anziani. Le ricerche estese a tutto il territorio nazionale hanno avuto esito positivo nell'area di servizio Giove ovest, dove gli agenti della polizia stradale di Orvieto hanno intercettato la vettura ed effettuato un controllo sia al conducente che al mezzo.
Banditella, furto in un appartamento di via Mondolfi: ladri in fuga con soldi e gioielliUn furto si è verificato in un appartamento di via Mondolfi, con i ladri che sono fuggiti portando soldi e gioielli.
