a teatrosophia alessandro catalucci e claudia rota in un intenso testo di rossana campo

Roma accoglie con entusiasmo lo spettacolo “Più forte di me”, presentato da Teatrosophia. La pièce, tratta dall’omonimo romanzo di Rossana Campo, vede protagonisti Alessandro Catalucci e Claudia Rota, diretti dalla stessa Rota. L’evento si svolgerà dal 26 febbraio al 1 marzo 2026 al Teatro degli Angeli, offrendo un’interpretazione intensa e coinvolgente. La regia si concentra su dialoghi serrati e momenti di forte impatto emotivo, accompagnati da un tappeto musicale di GipoLow e luci curate da Gloria Mancuso. La scena si prepara a catturare il pubblico con energia.

Teatrosophia Presenta PIÚ FORTE DI ME. Liberamente tratto da Più forte di me di Rossana Campo   Con  Claudia Rota   – Alessandro Catalucci   Regia:    Claudia Rota   Tappeto musicale:   GipoLow     Light designer:  Gloria Mancuso         Produzione: Teatro degli Angeli            Dal 26 febbraio al 1 marzo 2026   ROMA – Un nuovo, attesissimo ingresso arricchisce il cartellone 20252026: Alessandro Catalucci e Claudia Rota portano in scena un’intensa pièce firmata da Rossana Campo, un testo che colpisce allo stomaco e lascia il segno. Al centro, una storia d’amore che rifiuta ogni equilibrio: irrazionale, ostinata, a tratti autodistruttiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

