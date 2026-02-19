A scuola con un petardo fatto in casa gli artificeri costretti a intervenire

Uno studente della periferia di Udine ha rischiato di ferirsi con un petardo fatto in casa, causando l'intervento degli artificieri. L'episodio si è verificato a scuola, durante l'ora di pranzo, quando il ragazzo maneggiava un ordigno artigianale di circa dieci centimetri. Gli insegnanti hanno segnalato la presenza del petardo, che poteva esplodere da un momento all’altro. Le forze specializzate sono arrivate sul posto per neutralizzare il dispositivo e garantire la sicurezza degli studenti. La scuola ha deciso di intensificare i controlli per evitare altri incidenti simili.

La segnalazione è arrivata dalla dirigente scolastica. Il dispositivo, portato nell'istituto da uno studente minorenne, è stato sequestrato dai carabinieri È stato colto sul fatto uno studente di un istituto scolastico della periferia udinese, mentre armeggiava con un petardo artigianale di 10 centimetri intorno all'ora di pranzo. La dirigente della scuola ha chiamato i carabinieri, che hanno inviato sul posto un'unità di artificieri antisabotaggio. Il petardo, non essendo conforme alle norme che regolano i fuochi d'artificio, è stato sequestrato dai militari dell'Arma per essere successivamente analizzato.