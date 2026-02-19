A rischio il grattacielo-cubo più grande del mondo | il motivo è sorprendente

Il grattacielo-cubo più grande al mondo rischia di perdere la sua sicurezza. La causa è un difetto nella struttura che si è scoperto durante i controlli di routine. Quasi impossibile da rilevare fino a ora, il problema riguarda le fondamenta, che non reggono più il peso dell’edificio. La costruzione, alta oltre 300 metri, si trova in Arabia Saudita e attira l’attenzione di molti esperti. Le autorità stanno valutando le possibili soluzioni per evitare che il progetto finisca in crisi. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Il Mukaab è uno dei grattacieli più spettacolari mai progettati fino a ora, ma la sua realizzazione è messa in dubbio da costi e fattibilità L'Arabia Saudita, forse seguendo l'esempio degli Emirati Arabi, forse per non rimanere fuori dalla nuova tendenza che vuole edifici spettacolari e che sfidano la forza di gravità, è alle prese con una grande rivoluzione architettonica. Il simbolo che l'avrebbe fatta diventare il faro della contemporaneità doveva essere il Mukaab, un maxi edificio cubico di 400 metri che dovrebbe per sempre modificare lo skyline di Riyad.