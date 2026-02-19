A Perfect Circle | Ferrara è l’unica data italiana nel tour europeo del 2026 dopo 7 anni di attesa

A Perfect Circle annuncia la sua sola data italiana nel tour europeo del 2026, dopo sette anni di assenza dal palco. La band guidata da Maynard James Keenan e Billy Howerdel si esibirà a Ferrara il 13 giugno, come evento principale del Ferrara Summer Festival. La scelta della città deriva dalla crescente passione dei fan locali e dalla voglia di portare la musica dal vivo in territori meno frequentati. I biglietti per l’appuntamento sono già in vendita e stanno andando a ruba.

