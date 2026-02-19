a maniago la trieste early jazz orchestra sabato 21 febbraio

Sabato 21 febbraio a Maniago, la Trieste Early Jazz Orchestra porta sul palco le sonorità del Cotton Club di New York e le melodie italiane del dopoguerra. Il concerto si svolge al Teatro Verdi, dove i musicisti ripropongono brani che hanno segnato due epoche diverse, creando un ponte tra jazz e musica italiana. La band coinvolge il pubblico con un repertorio ricco di energia e nostalgia. L’evento promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo.

Le atmosfere del Cotton Club di New York e le canzoni che hanno segnato l’Italia del dopoguerra si incontrano sul palco del Teatro Verdi. Sabato 21 febbraio alle 20.45, la Trieste Early Jazz Orchestra arriva a Maniago con un concerto inserito nel cartellone firmato da Comune e Circuito ERT. Vecchia America. old jazz. e il Quartetto Cetra è un omaggio al celebre gruppo che ha fatto la storia della canzone italiana, realizzato insieme agli interpreti vocali di Anakrousis. Il Quartetto Cetra ha scritto una pagina fondamentale della nostra storia musicale. Le loro canzoni, prima ascoltate alla radio e poi protagoniste della nascente televisione, hanno accompagnato intere generazioni, diventando la colonna sonora dell’Italia del dopoguerra. 🔗 Leggi su Udine20.it

