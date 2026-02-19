Sabato 21 febbraio, a causa del Mercatino di Carnevale, Macugnaga si anima con un evento che trasforma la piazza del Municipio in un vivace mercato. Dalle 9 alle 18,30, i visitatori trovano bancarelle piene di oggetti fatti a mano, decorazioni e dolci tradizionali. Le bancarelle espongono pezzi unici creati da artigiani locali, pronti a catturare l’attenzione di chi cerca un ricordo speciale. L’atmosfera allegra e colorata invita cittadini e turisti a passeggiare tra le bancarelle e scoprire le novità del carnevale.

Sabato 21 febbraio, dalle 9 alle 18,30, a Macugnaga arriva il Mercatino di Carnevale. L'appuntamento è nella piazza del Municipio, che si trasformerà in un colorato palcoscenico di creatività e artigianato dove poter ammirare e acquistare creazioni uniche, frutto della passione e della dedizione di talentuosi artigiani. Dalle gioiellerie fatte a mano agli accessori unici, passando per articoli per la casa e decorazioni originali, ogni stand racconta una storia attraverso la manualità e la creatività. Un evento per tutta la famiglia. Ci saranno infatti anche attività e intrattenimenti per i più piccoli: giocattoli, laboratori e tanto divertimento renderanno questa giornata indimenticabile.

