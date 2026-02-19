Michelle Yeoh ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles, dopo aver vinto l’Oscar come migliore attrice. La cerimonia si è svolta tra amici e colleghi, tra cui il regista taiwanese Ang Lee. L’attrice, nota per aver interpretato ruoli iconici, ha posato sorridente davanti ai fan e ai giornalisti. La sua carriera si arricchisce di questo riconoscimento, che celebra il suo contributo al cinema internazionale. La star rimarrà un punto di riferimento per gli appassionati di Hollywood.

R oma, 19 feb. (askanews) – L’attrice malese Michelle Yeoh, vincitrice dell’Oscar come migliore attrice, ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Leggi anche › Ce l’ha fatta, Michelle Yeoh ha conquistato un Oscar: «Guai a chi vi dice che avete passato una certa età» Una stella ad Hollywood per Michelle Yeoh. L’attrice malese: un sogno. A festeggiarla sono arrivati colleghi e amici, tra cui il regista taiwanese Ang Lee e quello americano Jon M. Chu, l’attore vietnamita-americano Ke Huy Quan, il regista e attore Paul Feig e l’attrice Sandra Oh. Proprio un film di Lee, “La tigre e il dragone”, la portò alla ribalta internazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A festeggiarla anche il regista taiwanese Ang Lee

