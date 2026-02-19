A Firenze, dal 20 al 22 febbraio, si svolge Danzainfiera 2026, che quest’anno introduce la danza somatica per la prima volta. L’evento, giunto alla sua ventesima edizione, si tiene alla Fortezza da Basso e attira numerosi professionisti e appassionati di danza. La novità principale riguarda le sessioni dedicate a questa tecnica, che punta a migliorare il movimento attraverso pratiche di consapevolezza corporea. La fiera si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama internazionale della danza.

Dal 20 al 22 febbraio la Fortezza da Basso di Firenze ospita la ventesima edizione di Danzainfiera, il più grande evento internazionale dedicato al mondo della danza organizzato da Pitti Immagine. Una manifestazione che unisce alta formazione, spettacolo, concorsi e area espositiva, coinvolgendo accademie italiane e internazionali, compagnie, brand e migliaia di giovani aspiranti professionisti. Con centinaia di eventi in programma e migliaia di posti in aula, Firenze diventa per tre giorni una piattaforma dove talento, disciplina e ambizione si incontrano. Le audizioni rappresentano uno dei momenti più delicati e attesi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Danzainfiera 2026 debutta la danza somatica. Cos’è?

Danza Creazioni con Danzainfiera per promuovere la danza latinoamericana in Italia: per la prima volta alla kermesse, la masterclass di solo latin con Umberto GaudinoDanzainfiera 2026, in programma dal 20 al 22 febbraio a Firenze, rappresenta un punto di riferimento per la danza e il ballo in Italia.

A Firenze la 20° edizione di Danzainfiera, il più grande evento internazionale dedicato al mondo della danzaA Firenze la 20ª edizione di Danzainfiera prende il via oggi alla Fortezza da Basso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.