A Città della Scienza, un evento dedicato alla matematica e alla natura, si svolge per il secondo anno consecutivo. La causa è l’interesse crescente di visitatori di tutte le età verso scoperte scientifiche divertenti e pratiche. Durante il weekend, i partecipanti potranno partecipare a laboratori interattivi e attività all’aperto, come osservazioni di piante e animali, per comprendere meglio le connessioni tra numeri e ambiente. L’obiettivo è avvicinare il pubblico alla scienza in modo semplice e coinvolgente. L’evento si svolge fino a domenica sera.

Un nuovo weekend a Città della Scienza per esplorare i legami tra la matematica e il mondo naturale. Il programma. A Città della Scienza un weekend in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per esplorare i legami tra la matematica e il mondo naturale. Laboratori interattivi per tutti dove l’esperienza ludica condivisa consente di avvicinarci alla matematica ed alla geometria con divertimento ed un pizzico di arte e fantasia. Cosa hanno in comune gli alveari e le bolle di sapone? Il laboratorio esplora il sorprendente legame tra la matematica e alcune strutture presenti in natura, con particolare attenzione alla geometria degli alveari. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - A Città della Scienza Matematica in gioco, natura in forma

