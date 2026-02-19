Lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge domani, a causa dell’assegnazione delle medaglie odierne. La gara si terrà nel tardo pomeriggio, con gli italiani pronti a sfidarsi sui 1500 metri femminili. La competizione si svolge nel palazzetto di Cortina, dove gli atleti si preparano a scendere in pista. La trasmissione in tv è prevista per le ore 18:30, e gli appassionati potranno seguire anche lo streaming online. La sfida promette spettacolo e velocità.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuerà anche domani il programma di gare dello speed skating: ai Giochi saranno ancora protagoniste le medie distanze, dato che il prossimo titolo ad essere assegnato sarà quello dei 1500 metri femminili, dopo che oggi verrà assegnato quello maschile. Il terzultimo titolo olimpico dello speed skating, infatti, verrà assegnato domani, venerdì 20 febbraio, alle ore 16.30: l’Italia punterà tutto sull’unica azzurra in gara, Francesca Lollobrigida, che vorrà fare bene anche su questa distanza dopo aver vinto sia sui 3000 che sui 5000. Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 febbraio, italiani in gara, streaming

A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streamingDomani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono le gare di speed skating.

A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, italiani in gara, streamingDomani alle Olimpiadi di Milano Cortina si corre lo speed skating sui 5000 metri maschili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.