Lo short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domani, venerdì 20 febbraio, e molte gare si svolgeranno nel tardo pomeriggio. La gara più attesa sarà quella degli italiani, che cercheranno di ottenere una medaglia. La programmazione prevede diverse sessioni trasmesse in diretta streaming e in TV, con alcune finali in prima serata. Gli appassionati potranno seguire le competizioni sui canali ufficiali e sui servizi online. La giornata si conclude con le ultime finali di questa disciplina.

Venerdì 20 febbraio calerà il sipario sullo short track in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I pattini veloci hanno regalato non poco spettacolo e le emozioni, in un modo o nell’altro, non sono mancate. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago ultima giornata in cui l’Italia cercherà di arricchire il proprio medagliere e salutare al meglio possibile il pubblico di casa. Nei 1500 metri femminili Arianna Fontana, Arianna Sighel ed Elisa Confortola cercheranno di fare più strada possibile, in una prova particolare in cui bisogna trovare resistenza alla velocità e risentire il meno possibile dell’acido lattico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 febbraio, streaming, italiani in gara

A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, streaming, italiani in garaDomani alle 10, gli italiani scendono in pista nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, streaming, italiani in garaDomani, giovedì 12 febbraio, si accendono le luci sullo short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.