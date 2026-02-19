A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 20 febbraio italiani in gara streaming

Domani alle 14:00, la gara di freestyle alle Olimpiadi 2026 si trasmetterà in diretta TV. La competizione si svolge a Livigno, dove gli atleti si preparano con entusiasmo per la prova. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni italiani, pronti a dimostrare le loro abilità sulla neve. La gara si svolge sulla pista di snowpark, con salti e acrobazie spettacolari. Gli spettatori potranno seguire l’evento anche in streaming, collegandosi ai canali ufficiali. La tensione tra gli atleti cresce in vista di questa sfida.

Sale la tensione a Livigno, località sciistica che ospita in questi giorni le prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di domani, venerdì 20 febbraio, cominceranno infatti le competizioni di skicross, specialità dove l’Italia sarà della partita con ambizioni di medaglia. Nello specifico tra 24 ore i fari saranno puntati su Jole Galli, profilo seriamente intenzionato a far sognare l’Italia, aiutandola ad avvicinarsi all’obiettivo di raggiungere l’incredibile obiettivo di trenta medaglie. Con lei ci sarà anche Andrea Chesi. Le ostilità cominceranno alle ore 10:00 con il seeding round, mentre la fase degli ottavi partirà alle 12:00. 🔗 Leggi su Oasport.it

