A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 20 febbraio italiani in gara streaming
Domani, venerdì 20 febbraio, sarà una giornata importante per il curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio ampezzano infatti verrà assegnata la medaglia di bronzo per quanto riguarda il torneo maschile, mentre si disputeranno le semifinali di quello femminile. L’inizio delle ostilità è programmato per le 14:05, momento in cui di disputeranno in contemporanea le due semifinali femminili. La cosiddetta finalina maschile, chiamato anche bronze medal match, si svolgerà invece nel tardo pomeriggio, con la fine prevista per sera. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda venerdì 20 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it
