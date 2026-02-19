Il curling domani in tv, alle Olimpiadi 2026, si svolge alle ore 14:00. La causa è la partecipazione degli atleti italiani, che si sfidano nel torneo principale. La partita si terrà nello stadio di Milano, dove gli spettatori potranno seguire in diretta streaming anche su piattaforme online. Il team azzurro scende in pista con la speranza di ottenere un risultato importante. Gli appassionati di sport invernali non perderanno questa occasione di vedere le loro star in azione a poche ore dall’inizio.

Domani, venerdì 20 febbraio, sarà una giornata importante per il curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio ampezzano infatti verrà assegnata la medaglia di bronzo per quanto riguarda il torneo maschile, mentre si disputeranno le semifinali di quello femminile. L’inizio delle ostilità è programmato per le 14:05, momento in cui di disputeranno in contemporanea le due semifinali femminili. La cosiddetta finalina maschile, chiamato anche bronze medal match, si svolgerà invece nel tardo pomeriggio, con la fine prevista per sera. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda venerdì 20 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 febbraio, italiani in gara, streaming

A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, italiani in gara, streaming#Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streamingDomani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.