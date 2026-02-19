Il 19 febbraio, gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina affrontano diverse discipline, dopo che la neve ha rallentato alcune qualificazioni. La giornata si apre con le prove di sci alpino e biathlon, trasmesse in diretta tv e streaming. Gli atleti italiani cercano di conquistare medaglie importanti in un programma che prevede anche gare di snowboard e pattinaggio di velocità. Gli orari precisi delle competizioni aiutano i tifosi a seguire ogni momento. La giornata si conclude con le ultime manche di slalom gigante.

Oggi, giovedì 19 febbraio, è il 13° giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, con un programma particolarmente intenso e ricco di appuntamenti decisivi. L’Italia sarà protagonista in sette finali che assegneranno medaglie: le sprint di sci alpinismo, la team sprint di combinata nordica, gli aerials maschili di sci freestyle, i 1500 metri maschili di speed skating, l’individuale femminile di pattinaggio artistico e il torneo femminile di hockey su ghiaccio, senza dimenticare le fasi cruciali del curling. Le maggiori speranze azzurre sono riposte soprattutto nelle sprint di sci alpinismo, disciplina che ha regalato grandi soddisfazioni negli ultimi anni, con Alba De Silvestro, Giulia Murada e Michele Boscacci pronti a giocarsi il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (19 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

