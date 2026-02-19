A che ora gioca l’Italia oggi nel curling Olimpiadi 2026 | programma 19 febbraio avversarie tv streaming

L’Italia gioca oggi contro la Svizzera nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché deve vincere per sperare nelle semifinali. La partita si tiene alle 14:00 e si svolge al Palazzetto dello Sport. Gli azzurri devono superare gli svizzeri, che sono imbattuti e già primi nel girone. Se l’Italia vince, si qualifica tra le prime quattro squadre e può continuare a sognare le medaglie. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e anche in streaming.

L’Italia affronterà la Svizzera nell’ultima partita del round robin del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si giocherà la qualificazione alle semifinali: gli azzurri sono chiamati a sconfiggere gli elvetici, imbattuti nella competizione e già certi del primo posto in classifica, per garantirsi l’approdo alla zona medaglie. L’appuntamento è per le ore 09.05 di oggi, giovedì 19 febbraio, sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Servirà la grande impresa a Joel Retornaz e compagni per proseguire l’avventura ai Giochi sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, anche se matematicamente si potrebbe superare il turno perdendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

