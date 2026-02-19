A Borgo Ticino torna la cena di carnevale
A Borgo Ticino, la Pro Loco ha deciso di riproporre la tradizionale cena di carnevale dopo due anni di stop, a causa delle restrizioni sanitarie. L’evento si terrà sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 20, presso il centro sociale del paese. La serata prevede una cena a base di piatti tipici e musica dal vivo con Carminati & Zurino. La festa in maschera attirerà molti cittadini, pronti a tornare a divertirsi insieme. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di carnevale.
La Pro Loco di Borgo Ticino organizza la cena di carnevale sabato 21 febbraio dalle ore 20.Festa in maschera di Carnevale con musica e divertimento con Carminati & Zurino. Una serata di allegria, buon cibo, musica e tanto divertimento. Per info e prenotazioni: 3393901507 (Roberto) o 3513041247.
