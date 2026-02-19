73 e 93 anni va a trovare la madre di notte | poi la tragedia morte entrambe nell’incendio

Un uomo di 73 anni e una donna di 93 anni sono morti nell'incendio scoppiato nella loro abitazione, forse a causa di un cortocircuito. La sera, l’uomo è entrato nella casa della madre per portarle qualcosa, ma un incendio improvviso ha avvolto le stanze in pochi minuti. Il fumo si è diffuso rapidamente, impedendo l’uscita. Le fiamme hanno preso piede, lasciando dietro di sé solo macerie e un’intensa nuvola nera. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma non hanno potuto salvare le due vittime.

Il fumo che si insinua tra le stanze, il crepitio improvviso che rompe il silenzio della sera, poi le sirene che squarciano l'aria e attirano sguardi alle finestre. Gli incendi domestici hanno spesso un inizio silenzioso e un epilogo devastante. Bastano pochi minuti perché un'abitazione si trasformi in una trappola, soprattutto quando a trovarsi all'interno sono persone anziane, fragili, magari già ritirate per la notte. Nelle case di provincia le serate scorrono lente, scandite da abitudini consolidate. Una visita serale, un gesto di cura ripetuto ogni giorno, la luce che resta accesa in una stanza mentre fuori cala il buio.