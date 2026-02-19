5G sostenibile | la sfida vera è l’energia

Il nuovo standard 5G ha causato una crescita rapida dei consumi energetici nelle reti mobili. Le compagnie devono trovare soluzioni per alimentare le nuove antenne senza aumentare troppo i costi e l’impatto ambientale. Le aziende investono in tecnologie più efficienti, come i sistemi di raffreddamento innovativi, per ridurre i consumi. La sfida principale resta quella di mantenere alta la qualità del servizio, evitando sprechi eccessivi di energia. La questione energetica diventa centrale per il futuro della connettività 5G.

5G Sostenibile: La Sfida Energetica che Determina il Futuro della Connettività. La rete mobile di quinta generazione, pilastro della trasformazione digitale, si trova di fronte a un bivio cruciale: garantire prestazioni elevate senza compromettere la sostenibilità ambientale ed economica. La crescente domanda di connettività, alimentata dall'intelligenza artificiale e dalle applicazioni che richiedono bassa latenza, sta mettendo a dura prova le infrastrutture energetiche, spingendo operatori e governi a ripensare radicalmente il modello di consumo. Il Paradosso del 5G: Più Velocità, Più Consumo.

