A Carpi, un giovane tunisino di 24 anni ha insultato una donna per motivi futili, scatenando una lite in pieno centro. La situazione è peggiorata quando sono intervenuti gli agenti di polizia, chiamati per calmare i protagonisti. L'uomo ha reagito con violenza, colpendo un ufficiale e tentando di sfuggire all’arresto. Alla fine, è stato bloccato e portato in caserma. La vicenda ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alla scena. La polizia ha confermato i dettagli dell’intervento.

Eseguito un arresto per lesione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nel centro di Carpi. Un cittadino tunisino di 24 anni è stato fermato dopo aver aggredito un agente durante una lite scoppiata il 17 febbraio scorso. L’intervento della Polizia e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 13.00 nel cuore di Carpi, quando una segnalazione al numero di emergenza 112 NUE ha richiesto l’intervento degli agenti per una lite in corso. Giunti sul posto, gli operatori del Commissariato di P.S. hanno trovato il 24enne in evidente stato di agitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 24enne insulta una donna a Carpi per motivi banali, situazione degenera con l'arrivo della polizia: arrestato

Leggi anche: Lite per futili motivi degenera a Savona, 24enne accoltella alla schiena un coetaneo

Insulta e minaccia i passanti, poi getta a terra un poliziotto. Arrestato 24enneUn giovane di 24 anni ha aggredito e minacciato i passanti nel centro storico, causando scompiglio tra i cittadini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.