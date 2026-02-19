21 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 21 febbraio si celebra il 52º giorno dell'anno, un momento in cui molte persone sono nate sotto il segno dei Pesci. Questa data, infatti, è legata a individui che si distinguono per la loro capacità di comunicare con chiarezza e sensibilità. Spesso si dedicano a conversazioni profonde e cercano di creare legami significativi con gli altri. Un esempio concreto sono i nati in questa giornata, che spesso trovano successo nelle professioni legate alla scrittura o all’ascolto. È un giorno che invita a riflettere sulle proprie relazioni quotidiane.

Il 21 febbraio è il 52º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è comunicativo e consapevole, con una forte attenzione al valore delle parole e delle relazioni. È una persona che crede nel dialogo, nella cultura e nel rispetto delle differenze. Proverbio del giorno: Febbraio corto e malandrino, arriva presto ma se ne va pianino. Fatti salienti: Nel 2020 si registra la prima vittima italiana del Covid-19: Adriano Trevisan, 77 anni, muore a Vo' Euganeo. Il paese viene immediatamente isolato e diventa il primo focolaio monitorato in Italia. ARIETEAmore – Giornata impulsiva. Hai voglia di emozioni forti, ma attenzione a non forzare le risposte degli altri.🔗 Leggi su Veronasera.it

21 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 21 gennaio segna un giorno di riflessione e introspezione.

16 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 16 febbraio, giorno in cui il calendario segna il 47º giorno dell’anno, porta con sé un’energia particolare.

Oroscopo della Settimana - dal 19 al 25 Gennaio 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.