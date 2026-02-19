19 febbraio | dall’invenzione del fonografo al proibizionismo in Kansas un giorno tra storia sport e società
Il 19 febbraio, la data si collega all’invenzione del fonografo e al proibizionismo in Kansas, causato dalla diffusione della produzione di alcol clandestina. In questo giorno, nel 1920, le autorità statunitensi intensificarono i controlli contro il commercio illegale di bevande alcoliche, portando a scontri tra agenti e contrabbandieri. Oggi ricordiamo come queste decisioni abbiano influito sulla società e sulla cultura americana, lasciando tracce ancora visibili nelle città e nelle leggi odierne. Numerosi episodi si sono susseguiti nel corso degli anni, rendendo questa data un punto di svolta.
19 Febbraio: Tra Invenzioni, Tragedie e il Ricordo di Figure Italiane. Oggi, 19 febbraio, la storia ci consegna un mosaico di eventi significativi: dall'invenzione del fonografo che ha rivoluzionato la registrazione del suono, a momenti di svolta politica come l'indipendenza di Cipro, passando per tragedie che hanno segnato intere comunità. La data, nel 2026, si apre con un cielo nuvoloso e temperature miti, un contrasto con il peso di un passato ricco di innovazioni, conflitti e conquiste. La Nascita del Suono Registrato: Edison e il Fonografo. Il 1878 è un anno cruciale per la storia della tecnologia.
19 febbraio: eventi storici, compleanni celebri e curiosità dall'almanacco del giornoIl 19 febbraio 1473, Nicolò Copernico nacque in Polonia, cambiando per sempre la storia dell’astronomia.
Antonio Luca Iorio e la Storia del Whisky dal Proibizionismo alla Rinascita. Antonio Luca Iorio ha scritto un libro che racconta come il whisky abbia attraversato periodi difficili, come il proibizionismo, per poi risorgere.
Argomenti discussi: Louis Braille: 200 anni di cultura a portata di dita; Eventi – giovedì 19 Febbraio 2026; Biennale College Musica 2026: il nuovo bando; UMBERTO ECO, UNA MARATONA WEB CELEBRA IL SEMIOLOGO.
Giovedì 19 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno. Il 19 febbraio è il 50º giorno del calendario gregoriano. Chi è oggi è razionale e visionario, con una forte inclinazione alla ricerca della verità. È una persona che ama comprendere i meccanismi ...
Umberto Eco, nel decennale una maratona web per il 'genio dell'invenzione'. L'universalità di Umberto Eco viene celebrata, a dieci anni dalla scomparsa (19 febbraio 2016), con una maratona web internazionale di 24 ore.
incendio del 17 Febbraio 2026 a Englewood, Kansas, con raffiche di vento a oltre 80-95 km/h!