12 SEDIE | al Teatro Tor Bella Monaca il monologo pluripremiato con Mimmo Surace

Il Teatro Tor Bella Monaca ospita mercoledì 25 febbraio 2026 alle 21 il monologo “12 Sedie” con Mimmo Surace. La rappresentazione si svolge a causa dell’assegnazione di numerosi premi al Roma Comic Off 2025. Surace interpreta un personaggio che si confronta con le sue ansie e sogna di cambiare vita. La regia di Donato Di Stasi valorizza la performance dell’attore e crea un’atmosfera coinvolgente. L’evento si inserisce nella stagione teatrale dedicata alle nuove forme di comicità. I biglietti sono già disponibili presso il botteghino del teatro.

Mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21, il palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca di Roma accoglie “12 Sedie”, monologo pluripremiato al Roma Comic Off 2025, diretto da Donato Di Stasi e interpretato da Domenico (Mimmo) Surace. Uno spettacolo che non racconta “una” storia, ma un corpo unico fatto di frammenti: dodici voci, dodici schegge emotive, dodici presenze che sembrano mancare e invece restano lì, davanti a noi, come una domanda che non si lascia archiviare. Un affresco di invisibili. Dodici sedie è un corpo composto da frammenti. La regia di Di Stasi sceglie di evocare la voce di chi migra, di chi resta invisibile, di chi resiste al buio e al silenzio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

