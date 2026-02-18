Zona rossa | il prefetto prolunga i controlli straordinari fino al 4 maggio

Il prefetto Giuseppe Forlenza ha deciso di prolungare i controlli nella zona rossa di Padova fino al 4 maggio, per via dell’aumento di persone che si spostano senza motivo. Questa mattina, durante il comitato per l’ordine pubblico, ha comunicato che i controlli saranno intensificati per frenare le violazioni delle restrizioni. Alla riunione hanno partecipato anche l’assessore alla sicurezza comunale e il questore, che hanno condiviso l’esigenza di mantenere alta l’attenzione. Le forze dell’ordine continueranno a presidiare le vie principali e i punti sensibili della zona.

Era nell'aria e oggi è giunta la conferma. La "zona rossa" non si ferma. Il prefetto Giuseppe Forlenza ha presieduto, questa mattina 18 febbraio, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato l'assessore alla Sicurezza del comune di Padova, il questore, il vicecomandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e il comandante del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza. La riunione è stata l'occasione per osservare la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella città del Santo e nella provincia di Padova nonché per analizzare i risultati conseguiti dall'ordinanza prefettizia nella zona della Stazione.