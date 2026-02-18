Zelensky ha i tempi stretti e gli alleati in scadenza Mentre Putin gode della calma dei regimi 

Il presidente Zelensky si trova di fronte a scadenze ravvicinate con i suoi alleati, mentre Vladimir Putin mantiene una posizione stabile e senza fretta. Durante la conferenza a Monaco, Zelensky ha deciso di partecipare pubblicamente, cercando di rafforzare il sostegno internazionale in un momento di crescente pressione. Nel frattempo, il leader russo sembra approfittare del momento di calma dei suoi regimi per consolidare le proprie strategie.

Sono passati due anni dalla morte di Alexei Navalny. Tutte le bugie del Cremlino A Monaco, Zelensky era, o aveva deciso di mostrarsi, più sicuro di sé. E spiritoso. Dopo aver detto che una tregua di due mesi avrebbe permesso di tenere le elezioni in Ucraina, ha aggiunto che la tregua avrebbe potuto permettere anche che si tenessero le elezioni in Russia. In un’altra occasione ha rivendicato di essere “un uomo libero, e più giovane di Putin”: “E’ importante. Lui non ha molto tempo. Grazie a Dio, non ha molto tempo”. E’ vero, naturalmente. Putin ha 73 anni, Zelensky 48. Il calcolo sarebbe presto fatto, se non ci si mettesse di mezzo la democrazia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Zelensky va a Kupiansk (Mosca dice di averla conquistata), mentre Putin si gode i negoziati di TrumpNel contesto delle tensioni in Ucraina, Zelensky visita Kupiansk, mentre Mosca dichiara di averla conquistata.

