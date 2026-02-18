Zalewski a Sky | Non dovevamo prendere gol a 5 minuti dalla fine del primo tempo Rimonta possibile? Ce la giocheremo!

Nicola Zalewski ha commentato la sconfitta dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, attribuendo il risultato a un errore evitabile nei minuti finali del primo tempo. Il centrocampista ha sottolineato che concedere quel gol ha complicato la partita, ma ha anche aggiunto che la squadra è pronta a lottare per la qualificazione. Durante l’intervista, Zalewski ha precisato che la rimonta resta un obiettivo possibile e che si giocherà tutte le sue carte.

